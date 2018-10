Pd, verso assemblea nazionale il 17 novembre

di egr/npf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - L'assemblea nazionale del Pd sarà convocata con ogni probabilità sabato 17 novembre e non l'11 come era stato prospettato in un primo momento. Lo riferiscono fonti parlamentari. Al momento l'assemblea non è ancora stata convocata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata