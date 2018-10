Pd, staff Zingaretti: Mai pronunciata frase 'Renzi non credibile'

di egr

Nicola Zingaretti non ha mai pronunciato la frase "Renzi non è credibile". Come si evince dalla registrazione della trasmissione su Sky ha solo risposto in maniera articolata ad una domanda della giornalista. Lo comunica l'Ufficio Stampa di Nicola Zingaretti

