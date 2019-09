Pd, Salvini: Zingaretti fa politicante e non più governatore Lazio

di dab

Milano, 19 set. (LaPresse) - "Buona fortuna alla signora Lorenzin per questa nuova avventura nel Pd. Che poi in questo Pd c'è gente che entra, gente che esce, ministri che entrano ed escano. C'era un segretario, ma Zingaretti che fine ha fatto, boh? Sarebbe ancora governatre del Lazio, e i cittadini aspettano risposte, ma fa il politicante, il mercante di poltrone, non fa più il presidente della Regione". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

