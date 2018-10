Pd, Sala: Opposizione dura, non sui giornali ma in piazza

di vln/ect

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Un tema è un'opposizione dura: io voglio un segretario subito perché un segretario, al prossimo caso Lodi, mette 200 persone fuori dal municipio finché la sindaco non cambia idea. Questa è opposizione, non solo sulle pagine dei giornali ma in piazza". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo al Forum tematico del Pd in corso a Milano.

