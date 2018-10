Pd, Sala: Follia minare basi partito prima di europee

di vln/ect

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Oggi pensare di minare basi del Pd prima delle europee è una follia. Stiamo attenti: e lo dice uno che non ha la tessera del Pd ma al Pd vuole bene". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo al Forum tematico del Partito Democratico in corso a Milano sulla proposta di un listone ampio per le europee di maggio.

