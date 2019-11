Pd, Sala: Dimostri di essere capace di vincere, serve coraggio

di lrs/abf

Milano, 30 nov. (LaPresse) - "Il Pd deve dimostrare di essere capace di vincere, non di indicare quello che dovrebbe essere, e il coraggio di farsi un pochettino da parte se vuoi che qualcuno contribuisca alla grandezza del tuo futuro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'assemblea nazionale di Base riformista, area Pd che fa capo agli ex renziani, nel capoluogo lombardo. "Il tema - ha sottolineato - non è crearci dei confini, i confini li danno le idee, il mio invito al Pd, da persona che non ha la tessera, è solo di essere conseguenti: anche quando il nostro, vostro segretario dice apriremo, il mio invito a Nicola non è che puoi aprire al 10%. Apprezzo l'idea di Gori, ma non è sufficiente che ci mettiamo cinque sindaci in un'assemblea di 120 persone. Ci vuole di più.

Il coraggio non è una categoria del pensiero, ma è cosa da mettere in campo quando la situazione è difficile e vuoi evolvere verso una situazione diversa".

