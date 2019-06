Pd, Rosato: Zingaretti è segretario ma non è un leader

di abf

Roma, 17 giu. (LaPresse) - "La leadership si conquista sul campo e con la capacità di coinvolgere gli elettori. E' la capacità di guidare un popolo, non quella di guidare un partito. Penso che la leadership di Zingaretti non ci sia, ma non è un suo difetto. E' segretario ma non è leader". Così Ettore Rosato (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

