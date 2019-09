Pd, riunione Base riformista alla Camera: sottosegretari non all'odg

di dab

Milano, 11 set. (LaPresse) - Si è tenuta nel pomeriggio alla Camera una riunione dei parlamentari aderenti all'area politica di Base riformista, la corrente del Pd che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini. L'incontro è iniziato con un lungo applauso per salutare il neo ministro alla Difesa. La riunione (presenti circa 60 parlamentari tra deputati e senatori) ha avuto al centro il quadro politico emerso in queste ultime settimane. Il tema della nomina dei sottosegretari non sarebbe stato affrontato nell'incontro odierno. È quanto si apprende da fonti parlamentari.

