Pd, Richetti: Sosterrò Martina, corsa comune per segreteria

di npf

Roma, 27 nov. (LaPresse) - Matteo Richetti sosterrà maurizio Martina nella corsa alla segreteria Pd. Lo annuncia lui stesso in una dichiarazione. "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente. E' il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo. Arriva un tempo in cui servono fatti, per questo faccio spazio ad una nuova sfida. Servono gesti concreti che rendano credibili le parole. Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ancora di più ci chiedevano unità - spiega - I nostri militanti li ho incontrati. Molti mi chiedevano di restare in campo, ma tutti ci chiedevano di non essere solo la somma di individualità".

