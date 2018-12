Pd, Richetti: Ora basta attacchi, Calenda dica se vuole dare una mano

di npf

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Possiamo prendere tutti i like che vogliamo, io ho una venerazione per Carlo Calenda, è bravissimo! Decida però se vuole dare una mano anche lui come la do io. La cosa più facile è dire: 'il Pd si è bevuto il cervello'. Sai i like e i 'bravo Righetti'. Dopo però l'Italia è più forte o più debole? Adesso basta". Lo ha detto durante il forum 'PoliticaPresse' il senatore dem Matteo Richetti.

