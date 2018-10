Pd, Richetti: Non so cosa farà Renzi a Congresso, è una sua scelta

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Tradire Renzi che significa? Siamo stati fianco a fianco nel cambiamento e nella riforma. Non so cosa farà Matteo nel Congresso, è una sua scelta e qualunque sia la decisione la accetteremo". Così il senatore e candidato alla segreteria del Pd, Matteo Richetti, in una diretta Facebook, rispondendo alle domande degli utenti. "Il punto è non fare il candidato per qualcuno, ma farlo per qualcosa", aggiunge.

