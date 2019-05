Pd, resa dei conti dopo i ballottaggi. Zingaretti: "Ora rivoluzione, stop correnti"

di Nadia Pietrafitta

La resa dei conti interna è rinviata a dopo i ballottaggi delle Amministrative. Nicola Zingaretti convoca la direzione nazionale per esaminare il voto di domenica scorsa e provare a tracciare la rotta per il futuro. Il segretario riconosce la "responsabilità" e "lo sforzo unitario" messi in campo da tutte le aree e si dice convinto che è grazie a tutto questo se un clima "positivo" si è creato intorno al Pd. Adesso, però, è l'avvertimento, non bisogna vanificare tutto. Il leader dem si rivolge subito, pur senza nominarlo, a Matteo Renzi, che aveva derubricato come "buon pareggio" il risultato elettorale. "Non mi addentro in paralleli calcistici perché preferisco il linguaggio della politica - ironizza - Abbiamo sconfitto il rischio di un avvolgimento in una crisi senza fondo che che alcuni fuori di noi prevedevano e auspicavano", taglia corto.

Nessun passo indietro, quindi. Per Zingaretti Matteo Salvini è "attrattivo" anche perché dà un'immagine di chiarezza, mentre i dem si mostrano spesso come un partito "poco compatto", non perché discute al suo interno, ma perché è "un arcipelago di luoghi in cui si esercita talvolta in modo disordinato la sovranità". Il rischio, per il segretario, è un ritorno a un "regime correntizio", in cui il cammino comune è messo in pericolo da realtà territoriali "del tutto "feudalizzate". Tutto questo, è sicuro, "non trasmette un'immagine di forza ma di fragilità: non ce lo possiamo più permettere - avverte - se vogliamo essere il pilastro di un'alternativa alla destra". Il leader annuncia quindi una "rivoluzione organizzativa" interna al partito: no all'uomo solo al comando ("crea le premesse di una solitudine e di una sconfitta"), bensì un luogo di partecipazione nuovo in cui le parole d'ordine siano pluralismo e unità, democrazia delle idee e lealtà reciproca, territorio e Rete. "Non abbiamo bisogno di correnti organizzate che ci armano all'interno ma disarmano all'esterno", ribadisce. Il segretario lancia quindi l'mpegno di tutti i territori in una 'costituente delle idee', una Assise che apra un grande dibattito sull'Italia da celebrare tra ottobre e novembre.

Una direzione a parte, che tenga conto del quadro politico in continua evoluzione, sarà fatta a tempo debito sulle alleanze. Il leader, però, fissa subito alcuni paletti: per arginare la destra, è convinto, nel campo democratico dovranno esserci sì anche forze che vanno oltre il partito. Non si faccia "confusione", però. "Dobbiamo concentrarci al massimo sul Pd, coltivare al massimo la pianticella". Zingaretti, insomma, non intende abbandonare "l'idea di una vocazione maggioritaria": la rotta veltroniana va declinata oggi in una "forma nuova", cioè non come "alterigia sprezzante" ma come "ambizione di diventare anche noi sempre più una forma plurale".

Del resto, è convinto Zingaretti, la Lega "abbastanza presto" porterà il governo alla crisi per incassare il voto delle Europee. Lo scenario è solo possibile, ma - dice ai suoi - "non possiamo farcelo arrivare addosso impreparati".

Dopo la sua relazione il dibattito, su proposta delle minoranze, viene rinviato a dopo i ballottaggi. Parla solo un esponente per ogni area. E se Roberto Giachetti ammette di non essere d'accordo "su molte cose dette dal segretario", ma sceglie di rimandare eventuali 'bordate' a dopo gli spareggi, Base riformista, l'area che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, sottolinea il fatto che la campagna elettorale abbia visto il Pd "lottare unito", ma che il turno elettorale non sia ancora terminato. Solo dopo i ballottaggi del 9 giugno, per i quali è necessario "massimizzare il risultato", si potrà avere "un quadro completo" per fare le tutte "le valutazioni politiche", è il ragionamento. Più concilianti gli uomini che fanno capo a Maurizio Martina: Da Zingaretti sono arrivate "proposte positive e una base di lavoro da sviluppare insieme in una discussione non politicista e fuori da vecchie logiche del passato", commentano. Tutto congelato, insomma. Anche eventuali 'strappi' - almeno così spera il leader - da parte di Renzi o Calenda. Del resto ai ballottaggi i dem si giocano 109 Comuni sui 124 'in palio'. Da quante fasce tricolori riuscirà a portare a casa, Zingaretti lo sa, dipenderanno il clima e le 'correnti' del frastagliato 'arcipelago' Pd.

