Pd, renziani valutano ipotesi di astenersi su Gentiloni presidente

di npf/ntl

Roma, 13 mar. (LaPresse) - L'assemblea del Pd potrebbe non votare all'unanimità il nome di Paolo Gentiloni come presidente dem. Secondo quanto si apprende, infatti, l'area renziana sta valutando l'ipotesi di lasciare il parlamentino dem che si riunirà domenica per ufficializzare la nomina di Nicola Zingaretti a segretario al momento del voto che dovrebbe indicare l'ex premier quale nuovo presidente. "Ancora una decisione non c'è - viene spiegato - nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni per decidere. Al momento, nell'area, c'è chi voterebbe Gentiloni e chi invece è per astenersi". Orientati all'astensione su Gentiloni sarebbero anche i delegati vicini a Roberto Giachetti.

