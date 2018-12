Pd, Renzi: Non faccio burattinaio al congresso, correnti rovina partito

di npf

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del Pd". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Non farò mai il capo di una corrente - aggiunge - Faccio una battaglia sulle idee, non per due poltrone interne. Per me le correnti sono la rovina del PD. Le correnti potevano andar bene nei partiti del Novecento: nella DC o nel PCI. Oggi le correnti non elaborano idee ma proteggono gruppi dirigenti". "Io non mollo di un centimetro la mia battaglia contro i cialtroni che stanno mandando l'Italia in recessione - sottolinea ancora - Ma non chiedetemi di stare dietro alle divisioni del Pd perché non le capisco, non le condivido, non mi appartengono".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata