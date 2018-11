Pd, Renzi: Non è capace di tornare maggioranza, serve la società civile

di scp

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Il Pd non basta più per costruire un'opposizione capace di tornare maggioranza, è un dato di fatto. Oggi la forma più efficace di opposizione viene da pezzi di mondo politico e culturale che non stanno nel Pd, che non stanno nei partiti. C'è un fermento della società civile: la marcia di Torino, le iniziative a Roma contro Virginia Raggi e l'amministrazione Cinque Stelle... Le capitali del grillismo civico hanno mandato segnali fortissimi. C'é più energia in questi comitati che nei partiti tradizionali". Così l'ex segretario dem Matteo Renzi in un'intervista ad Avvenire.

