Pd, Renzi: Minniti indipendente, ora congresso su idee e non su di me

di egr/abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Opportunamente Marco Minniti ha sottolineato come la sua storia sia una storia di autorevolezza e indipendenza. Bene! Mi sembra che adesso si possa fare il congresso sulle idee, non su di me". Così Matteo Renzi nell'enews.

