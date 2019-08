Pd, Renzi: Dopo formazione governo faremo le discussioni interne

di abf

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Addio di Calenda? Credo che le discussioni interne le faremo dopo la formazione del governo, qualcosa andrà discusso e sondato". Così Matteo Renzi, senatore Pd, intervistato su Radio1. "Io ho grande simpatia personale per Carlo, l'ho voluto ministro e gli ho dato una mano per le Europee, non so se questa nuova vita da leader potrà funzionare....

