Pd, Renzi: Conti col passato non dobbiamo più farli, li fa Istat per noi

di dab/lrs

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "Questa è la settimana di tutti, anche di noi che non siamo candidati. Soprattutto di noi che non siamo candidati. I conti con il passato non dobbiamo più farli, li fa l'Istat per noi". Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, a un evento di campagna elettorale a Milano.

