Pd, Renzi: Alla Leopolda né correnti né polemiche ma l.bilancio 'ombra'

di egr

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "La situazione è molto grave. Alla #Leopolda9 non parleremo di correnti del Pd, non seguiremo le polemiche. Ma tireremo fuori idee concrete, con una proposta di legge di bilancio alternativa per dimezzare lo spread e ridurre le tasse. Una cosa seria, altrimenti #PagaIlPopolo". Così Matteo Renzi (Pd) su Twitter.

