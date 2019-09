Pd, Orlando: Non sarà frammentazione campo a far vincere sfida

di npf/abf

Roma, 23 set. (LaPresse) - "Dobbiamo chiederci se sia venuta meno l'ambizione di far nascere il Pd. Io credo che quell'ambizione fosse giusta, ma il voler parlare a tutti forse ha fatto sì che non parlassimo a nessuno in concreto. Non sarà la frammentazione di un campo, o la divisione dei ruoli - concezione davvero 900esca - a farci vincere la sfida". Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando aprendo la direzione nazionale Dem.

