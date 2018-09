Pd, Orlando: Congresso non su M5S ma tra chi vuole Pse e chi Alde

di egr

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Contrariamente a quello che si cerca di far credere il prossimo congresso del Pd non sarà tra chi vuole fare l'alleanza con i grillini e chi no, tema archiviato con la nascita del governo giallo-verde, ma tra chi vuole restare nel Pse allargandolo, e chi vuole andare con i liberali dell'Alde, spesso all'opposizione dei pochi governi socialisti rimasti in Europa". Così Andrea Orlando (Pd) su Facebook. "A proposito di intransigenza anti-grillina, mi pare che il capogruppo dell'Alde che oggi firma un appello con altri leader politici in nome della lotta al populismo, sia lo stesso che ha brigato per fare entrare i 5stelle nel suo gruppo", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata