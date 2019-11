Pd: nessuna telefonata tra Zingaretti e Grillo

di vln

Milano, 25 nov. (LaPresse) - "Per puro dovere di cronaca ci teniamo a precisare che a differenza di quanto riporta oggi un quotidiano nazionale, non vi è stata mai nessuna telefonata o incontro tra il segretario del Pd Zingaretti e Beppe Grillo". Così in una nota l'ufficio stampa del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata