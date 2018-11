Pd, Minniti scioglie la riserva: "Mi candido per la segreteria"

Marco Minniti si candida per la segreteria del Pd. L'ex ministro dell'Interno scioglie la riserva in un'intervista a Repubblica. "Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio - precisa -. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa". Minniti ha risposto dunque all'appello che gli hanno rivolto oltre 500 sindaci del centrosinistra.

"Io non sono lo sfidante renziano - avverte dalle colonne di Repubblica -. In campo c'è solo Marco Minniti". "Essendo stato tra chi non ha esagerato nel lodarlo quando era al potere, non ho alcun bisogno di prenderne le distanze. Renzi ha perso e si è giustamente dimesso assumendosi responsabilità che vanno anche oltre le sue. Il tema ora non è più questo, ma come salvaguadare il progetto riformista. Connettere il riformismo al popolo". "So bene - precisa l'ex ministro - che le scorse elezioni sono state più di una sconfitta. C'è stata una rottura sentimentale con i nostri elettori. Questa è la sfida del Congresso. Io non cerco scorciatoie".

Sulla candidatura di Minniti alla segreteria del Pd, Carlo Calenda commenta su Twitter: "Molto contento. Marco è una persona di livello. Lo sosterrò. È stato un collega prezioso al governo che si è sobbarcato un carico difficile. L'importante è che tra lui, Zingaretti e Richetti prevalga un approccio di reciproco rispetto. Sono tutte e tre persone di grande qualità". "Ha affrontato una situazione di emergenza nell'unico modo possibile - ha aggiunto, riferendosi all'ex ministro dell'Interno -. Ha lavorato per portare l'UNHCR in Libia e fatto un gran lavoro con i paesi si origine e transito. Peccato non aver potuto gestire a dovere il versante interno del fenomeno migratorio. Arrivato al governo tardi".

