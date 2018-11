Pd, Martina: Io candidato? Quadro sarà chiaro settimana prossima

di egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Io candidato? Il quadro sarà chiaro dopo l'assemblea nazionale, quindi la settimana prossima. Questo vale a maggior ragione per me che sono il segretario uscente”. Così il Segretario nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina uscendo dal Nazareno. “Di certo credo in un congresso aperto e plurale dove si confrontino con lealtà idee diverse. Non dobbiamo aver paura del confronto quando è un passo avanti per tutto il PD”, conclude.

