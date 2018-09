Pd,Martina: In curva renziana clamoroso errore lettura questione sociale

Roma, 21 set. (LaPresse) - "In quella curva (di Matteo Renzi, ndr) c'è stato un clamoroso errore di lettura della questione sociale, ma se guardo in Europa non c'è nessuna esperienza socialista che è riuscita a tenere il punto. C'è solo l'esperienza dei portoghesi ma è molto particolare". Così il segretario del Pd Maurizio Martina alla festa di Articolo1-Mdp, parlando a Roberto Speranza. "La leadership di Renzi non ha colto questo punto. E pur essendo io molto diverso da Matteo, penso che dentro quella leadership ci siano stati anche grandi punti di forza per esempio dentro la discussione in Europa", aggiunge.

