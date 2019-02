Pd, Letta: Andrò a primarie, voterò Zingaretti

di abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Penso che andrò a votare per Zingaretti...". Così l'ex premier Enrico Letta, ospite di 'Di Martedì'. "Credo che il Pd giochi un ruolo fondamentale. Mi colpisce il fatto che non sia data la dovuta attenzione a un congresso di un partito per davvero democratico, che fa votare la sua gente", ha aggiunto.

