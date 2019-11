Pd, Guerini: Sfida è lavorare dentro governo con responsabilità

di vln/mad

Bologna, 17 nov. (LaPresse) - "La sfida del Pd è lavorare dentro questo governo, assumendoci la responsabilità, lo dobbiamo fare portando dentro i nostri temi e le nostre sensibilità rispondendo alle esigenze del Paese, non annullandoci dentro un'alleanza ma condividendo con chi è alleato con noi in questo momento un progetto comune per il Paese". Lo dichiara il ministro della Difesa Lorenzo Guerini arrivando alla convention Pd in corso a Bologna. Per Guerini "ci siamo fatti carico della responsabilità di guidare il governo dopo i disastri di Salvini e lavoriamo per dare risposte al Paese e credo oggi lo si faccia dentro un lavoro e una riflessione che come partito stiamo facendo, definendo le nostre linee e la nostra identità". E ha ribadito: "La politica senza responsabilità non esiste, se no è solo propaganda".

