Pd, 'giallo' su sostegno social a Zingaretti: i tweet sono tutti uguali. Ascani: "Ha assoldato Casaleggio?"

Scoppia un caso sul sostegno social a Nicola Zingaretti durante il confronto televisivo su Sky. "Ohi Nicola Zingaretti, sarà che non vuoi fare l'accordo coi Cinque Stelle, ma non è che intanto hai assoldato la Casaleggio Associati per i tweet? Tutti identici. Non so se ridere o piangere", scrive su Twitter la deputata Pd, Anna Ascani, candidata in ticket con Roberto Giachetti alle primarie per la scelta del nuovo segretario, postando gli screenshot di diversi cinguettii di sostenitori del governatore del Lazio tutti assolutamente identici.

Ohi @nzingaretti sarà che non vuoi fare l’accordo coi cinque stelle, ma non è che intanto hai assoldato la Casaleggio Associati per i tweet?! Tutti identici.

Non so se ridere o piangere.#primariePD #ConfrontoSkytg24 #sempreavanti pic.twitter.com/keIHpqN4F8 — Anna Ascani (@AnnaAscani) 28 febbraio 2019

Ascani non è l'unica a notare la stranezza e da altri esponenti dem arrivano perfino degli ironici suggerimenti. "Un consiglio allo staff di Nicola Zingaretti - scrive ad esempio Luciano Nobili -: usate pure i troll come il #M5S ma almeno cambiate le frasi da far twittare ai fake, sennò si vede troppo che sono finti. Con noi solo persone vere, che vogliono andare #SempreAvanti e lasciarsi alle spalle queste meschinità".

Un consiglio allo staff di Nicola #Zingaretti: usate pure i troll come il #M5S ma almeno cambiate le frasi da far twittare ai fake, sennò si vede troppo che sono finti.

Con noi solo persone vere, che vogliono andare #SempreAvanti e lasciarsi alle spalle queste meschinità. pic.twitter.com/dmvuwoV1Q4 — Luciano Nobili (@lucianonobili) 28 febbraio 2019

