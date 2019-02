Pd, Giachetti: Serve segretario con idee chiare su cambiamento

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Cosa serve al Pd, un segretario o un direttore artistico? Servirebbe un segretario con idee chiare sulle esigenze di cambiamento del Paese e sulla necessità di cambiamento nel Pd se vogliamo riprendere un rapporto con gli elettori". Lo dice Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Pd, su Rtl 102.5. "Tanti si stanno allontanando dalla politica. Per riconquistarli ci vuole un impegno, un nuovo segretario". Per Giachetti le primarie del 3 marzo prossimo "devono avere anche il compito di riavvicinare gli iscritti del Pd, ma sapete che sono i confronti ad attirare interesse e attenzione perché gli elettori possono farsi idea su chi votare. Guardate che, aggiunge Giachetti, nella prima votazione che c'è stata un'affluenza 100 mila elettori dei circoli per votare questo è un dato molto significativo, soprattutto se sento dire che dire che 50 mila clic. per dire se Salvini deve essere processato o no, sono un successo".

(Segue).

