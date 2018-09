Pd, Gentiloni: In piazza il 30 argine a populisti, non possiamo aspettare

di egr/mbb

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Avremo, non si sa quando, un congresso, ma intanto serve un argine. Il Pd discuterà e sceglierà la sua leadership, cambierà molte cose, troverà il suo assetto, ci vorrà del tempo ma l'argine che dobbiamo mettere nel Paese non può aspettare mesi. Domenica abbiamo una grande occasione. Se la manifestazione riuscirà, sarà una prova di forza, non tanto del Pd, lavoriamo piuttosto perché sia la giornata di svolta non per vincere le elezioni ma per far veder ai democratici italiani che un argine c'è. E' la prima occasione di far veder che ci siamo con la schiena dritta e la nostra forza". Così Paolo Gentiloni al circolo Pd di via dei Cappellari a Roma.

