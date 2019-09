Pd, Franceschini: Sfida non è portare M5S nel centrosinistra ma allearsi

di dab

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Io credo che nella globalizzazione sia ancor più netta la distinzione tra destra, il sovranismo, e il campo del centrosinistra. Per questo l'idea non è portare i Cinquestelle nel centrosinistra, ma visto che loro hanno questa trasversalità, ma un'alleanza tra centrosinsitra riorganizzato e M5S, e vediamo se è possibile. Ma questo ce lo dirà solo il lavoro, per questo dobbiamo rafforzare questo governo". Lo dice il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, chiudendo a Cortona la tre giorni di lavori di AreaDem.

