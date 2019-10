Pd, Franceschini: Non so se alleanza con M5S strategica, ma bene a farla

di dab

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Se quella con il M5S è un'alleanza strategica "non lo so, penso però che il tema dobbiamo porcelo, riconoscendo che questo governo è nato da un'esigenza immediata e contingente, e credo che abbiamo fatto bene a fare questa scelta, dobbiamo anche porci un tema di prospettiva, per varie ragioni". Così il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, capo delegazione al governo per il Pd, durante l'assemblea dei sindaci, amministratori e ministri dem 'Storie comuni'. "Vincere in politica non è che dia proprio fastidio, quindi provare a essere competitivi", aggiunge.

