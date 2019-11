Pd, Franceschini: Missione è allargare campo democratico

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Non è facile ma abbiamo il dovere di indicare una strada. Sul tema delle alleanze non è semplice spiegare che governiamo il Paese e non siamo in condizione di riprodurre quell'alleanza a livello regionale. Non dobbiamo fermarci, perché gli obiettivi di questo percorso credo siano più ampi della costruzione di una sola alleanza per guidare il Paese e la missione è allargare il campo democratico, non fermandoci al primo no". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini (Pd) alla kermesse dem di Bologna, dal titolo 'Tutta un'altra storia', che ha poi sottolineato "le contraddizioni dell'evoluzione dei Cinquestelle".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata