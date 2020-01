Pd, Franceschini: Insistere con M5S o saremo minoranza

di npf/dab

Contigliano (Rieti), 13 gen. (LaPresse) - "Va tenuta aperta una prospettiva politica con i cinque stelle perché dobbiamo fare in modo che vangano di qua, nella costruzione di questo campo. Ma vi pare normale che dobbiamo essere felici nel giusto, ma minoranza? Dobbiamo allargare il campo. Non possiamo fermarci perché dicono no a un'alleanza". Lo ha detto Dario Franceschini, aprendo la due giorni di ritiro dei ministri, parlamentari, europarlamentari e segretari regionali Pd con il segretario Nicola Zingaretti, nell'abbazia del San Pastore.

