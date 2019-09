Pd, Franceschini a Renzi: Pd casa di tutti, non separare popolo Leopolda

di dab

Milano, 15 set. (LaPresse) - "A Renzi dico che il Pd è casa di tutti, tua e nostra. Il popolo della Leopolda non è altra cosa, ma parte del grande popolo del Partito democratico. Non separiamo questi popoli, non ideboliamoci davanti ai sovranisti". Lo dice il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, chiudendo a Cortona la tre giorni di lavori di AreaDem.

