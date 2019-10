Pd: Dopo disponibilità Conte, Copasir in pienezza funzioni nei prossimi giorni

di dab

Milano, 7 ott. (LaPresse) - "Recentemente sono emerse questioni delicate inerenti i rapporti con l'Amministrazione americana. Il premier Conte ha già annunciato nei giorni scorsi la propria disponibilità a riferire al più presto al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Ci auguriamo che già mercoledì l'organismo di controllo parlamentare sia nuovamente nella pienezza delle sue funzioni e possa rapidamente, come da dovere istituzionale, ascoltare il Presidente. L'intelligence, i suoi apparati, le donne e gli uomini che vi prestano servizio svolgono un ruolo cruciale e importante per la sicurezza nazionale e sono un patrimonio del Paese". Così in una nota la senatrice e responsabile per le politiche della sicurezza del Pd Roberta Pinotti.

