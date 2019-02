Pd, Calenda: "Uscita di Renzi? Non credo, è una risorsa importante"

Rischio di una fuoriuscita di Renzi dal Pd? "Non credo mi sembrerebbe una cosa fuori dal mondo, lo ha detto anche lui". Risponde così Carlo Calenda a margine dell'incontro 'Gli altri siamo noi-Cittadinanza, solidarietà, sussidiarietà'', allo Scout Center di Roma. "Io ho dato piena solidarietà a Matteo, basta guardare come è accolto quando va a presentare il suo libro in giro per capire quanto è importante ancora per lo schieramento progressista. Credo sia una risorsa importante per tutti noi", ha concluso Calenda.