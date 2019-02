Pd, Boschi: Voto Giachetti, unico che porta avanti nostro progetto

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Voto Roberto Giachetti. E' l'unico in questa fase che difende il lavoro e il progetto politico che abbiamo portato avanti in questi anni. Non che non mi fidi di Zingaretti, che dice che non farà patti con il M5S, pero' penso che ci siano fasi in cui tocca ad altri. E questa è una di quelle fasi".Lo dice Maria Elena Boschi in un'intervista al 'Foglio'.

