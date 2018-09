Pd, Barattoni (segretario Ravenna): Orfini si dimetta

di egr/npf

Roma, 19 set. (LaPresse) - "Con la nostra festa abbiamo contribuito a migliorare il morale dei nostri militanti. Oggi noi da Ravenna diciamo con forza a gran parte del gruppo dirigente nazionale del Pd: basta, così non va. Soprattutto, basta parole in libertà nei luoghi sbagliati. Basta litigi, basta parole in libertà. Fate lavorare Martina. Convocate il congresso. Il Presidente Orfini non può fare il garante dello Statuto se dice che bisogna sciogliere il Pd, dovrebbe dimettersi". Così il segretario regionale del Pd di Ravenna, Alessandro Barattoni, interpellato al telefono, dopo le polemiche di questi giorni interne al partito.

