Al via l'assemblea nazionale del Pd. Renzi diserta l'incontro

E' partita l'assemblea nazionale del Pd. Nell'appuntamento organizzato a Roma all'Hotel Ergife Maurizio Martina ha confermato le sue dimissioni e chiesto che venga convocato formalmente il congresso del partito. Attesa l'ufficializzazione della discesa in campo di Marco Minniti, che svelerà la sua decisione proprio al termine dell'assemblea. Nel frattempo sono già in corsa Nicola Zingaretti, Matteo Richetti, Francesco Boccia, Cesare Damiano e Dario Corallo.

Non partecipa all'assemblea ​​​​Matteo Renzi. Secondo uomini vicini all'ex premier, inoltre, Renzi non sarà protagonista del prossimo congresso: il suo impegno principale sarà quello di svolgere al meglio il ruolo di senatore e di dare una mano in campagna elettorale per le amministrative di Firenze a sostegno di Dario Nardella.

L'assemblea. Dopo l'apertura di Frans Timmermans, candidato del Partito socialista europeo (Pse) alla guida della Commissione Ue, è cominciata ufficialmente l'assemblea nazionale del Pd. Il presidente dell'assemblea Matteo Orfini ha ringraziato Martina per il suo impegno.

Poi ha passato la parola al segretario dimissionario. Abbiamo "un'impalcatura statutaria superata dagli eventi. Mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto, che questa assemblea avesse valutato cambiamenti statutari necessari per il cambiamento. Non è stato possibile: c'era poco tempo e ci sono state delle difficoltà. Ma possiamo cogliere l'occasione per farlo in seguito", ha detto Martina in merito alla separazione del ruolo di segretario da quello di candidato premier.

