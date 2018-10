Pd, A.Parisi: Appello per Minniti usa argomenti contrari a confronto

di egr

Roma, 11 ott. (LaPresse) - "Minniti segretario: una candidatura per una competizione sostenuta con argomenti ostili alla competizione e non come proposta che cerca e accetta il confronto con altre proposte. Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare per fare nostra la democrazia?". Così Arturo Parisi, uno dei padri dell'Ulivo, commenta su Twitter l'appello di tredici sindaci alla "candidatura unitaria" di Marco Minniti, nome voluto dai renziani per la segreteria del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata