Patuanelli: Per iano triennale Impresa 4.0 pronto a incatenarmi al Mef

di dab

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Assicuro che sono pronto anche a incatenarmi davanti ai cancelli di via XX Settembre", sede del ministero dell'Economia, "per avere un piano triennale per Impresa 4.0. È necessario che abbiate certezze per tre anni". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, all'assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato.

