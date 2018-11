Patuanelli(M5S): Inceneritori? Lega contraria fino a qualche giorno fa

di abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Gli inceneritori? Con la Lega la pensavamo allo stesso modo, fino a qualche giorno fa la Lega era totalmente contraria, almeno a livello locale, a tutti gli inceneritori. Poi non so cosa sia successo, Salvini è uscito in questo modo parlando della Terra dei Fuochi che però è un problema che ha poco a che fare con gli inceneritori". Così a Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato. Matteo Salvini sostiene che a causa dello stop per un periodo dell'inceneritore di Acerra, a Gennaio, si creeranno dei problemi coi rifiuti e quindi servirebbe un inceneritore. La cui costruzione però impiegherebbe dai 5 ai 7 anni. "Serve una politica che porti ad una riduzione dei rifiuti, altrimenti avremmo sempre delle emergenze. Nel nostro programma sulla questione dei rifiuti c'è molta chiarezza e poca opacità: è un assurdo bruciarli perché è il modo peggiore per recuperare tutta l'energia che c'è all'interno".

