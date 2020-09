Patuanelli: Italia deve avere leadership su idrogeno, investiremo 3 mld

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Sull'idrogeno abbiamo davanti un semaforo giallo: possiamo fermarci o accelerare. L'Italia deve accelerare per avere un ruolo centrale non possiamo perdere quella capacità di leadership, l'idrogeno è un acceleratore di ricchezza, investiremo non meno di 3 miliardi sull'idrogeno, possiamo fare dell'Italia l'hub mediterraneo". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, durante l'Assemblea 2020 di Confindustria.

