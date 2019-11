Pasquino, dal movimento delle Sardine un messaggio al PD: "Contrastate meglio Salvini"

di Laura Carcano

Il fenomeno delle 'sardine', la mobilitazione di piazza che sfida il leader della Lega Matteo Salvini, si allarga oltre i confini dell'Emilia Romagna fino al centro e sud Italia. "Quando i cittadini si attivano, si mobilitano e manifestano bisogna prenderli sul serio. Soprattutto quando sono numerosi e quando il loro messaggio è chiaro". A dare a LaPresse una lettura al nuovo fenomeno di protesta 'anti Lega' è il politologo Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna e docente di studi europei e eurasiatici alla Johns Hopkins.



Quello delle 'sardine' è solo un movimento 'contro': contro Salvini, contro la Lega?

Non condivido la critica di alcuni oppositori di questi movimenti, secondo cui non ci si può organizzare 'contro'. In tutto il mondo gran parte dei movimenti sono contro: contro l'estradizione in Cina dei condannati a Hong Kong, contro Maduro in Venezuela, contro l'aumento della metropolitana a Santiago del Cile.



Nicola Zingaretti esulta per il fatto che in 10mila cantino 'Bella ciao', ma le 'sardine' che messaggio mandano alla sinistra e al Pd?

Alla sinistra stanno dicendo che non fa abbastanza per contrastare Salvini. Per movimenti come le 'sardine' contarsi è importante, ma conta anche quanto poi riescono a mobilitare altre persone e a informare l'opinione pubblica. Quante più persone si mobilitano, quanto più si possono trovare modalità intelligenti di fare politica. Dopo la piazza devono creare occasioni per mantenere il movimento in vita, attività divertenti e originali, ma che comunichino informazione politica.



Quale errore i dem e la sinistra non devono fare con le 'sardine' e nella campagna elettorale in Emilia Romagna e Toscana?

Il Pd ha sempre avuto dei problemi a rapportarsi coi movimenti. Non è stato capace di trovare il messaggio in termini di cultura politica e di creare rapporti abbastanza flessibili con le persone che si mobilitano, come stanno facendo le 'sardine'. Qualcuno magari pensa di cooptarli, di usarli a fini elettorali. E spero che nessuna delle 'sardine' pensi a un simile esito. E' difficile per un partito organizzato riuscire a entrare in sintonia con loro. Ma non è un problema di voti: il 99% di chi è sceso in piazza a Bologna o a Modena voterà per il candidato del Pd o in quell'area politica. E' invece una questione di modalità di comunicazione e di come costruire una politica diversa. E fino a questo punto il Partito democratico non ha costruito nulla di particolarmente originale.



Il leader della Lega, invece, ha detto di non temere nulla per il suo consenso dalle piazze anti Salvini...

Può anche darsi invece che queste manifestazioni facciano capire agli elettori emiliano-romagnoli che la sfida è arrivata a un punto di non ritorno e che è il caso di andare alle urne a votare contro Salvini e quindi per il candidato del Pd.



Una eventuale sconfitta per il Partito democratico in Emilia Romagna cosa significherebbe?

Non solo l'Emilia Romagna è una regione simbolo, ma è ben governata dalla sinistra dal 1970 ininterrottamente. E grazie alle amministrazioni socialiste e comuniste è diventata la seconda o terza regione per Pil, per presenza di imprese all'estero e per le università prestigiose.



Dopo l'anti Berlusconismo, l'anti Salvinismo può essere un errore fatale per la sinistra?

L'anti Berlusconismo era sacrosanto, ma è stato fatto male perché non ha colpito al cuore il Berlusconismo, cioè il conflitto di interessi, consentendo così a Berlusconi di rimanere al potere per vent'anni. Anche l'anti Salvinismo è sacrosanto, a patto che non sia solo contro Salvini, ma contro le sue politiche dannose. Non basta dire che bisogna aprire i porti, ma sul tema immigrazione bisogna poi dare una risposta a chi entra nel Paese.

