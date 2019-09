Paolo Gentiloni è il commissario europeo indicato dal nuovo Governo

L'Italia ha indicato ieri sera in via informale Paolo Gentiloni come candidato commissario europeo. Quello dell'ex premier è stato l'unico nome indicato dal nuovo esecutivo Conte. La comunicazione formale è arrivata al primo Consiglio dei ministri del nuovo Governo Conte bis, subito dopo il giuramento stamattina. Il candidato commissario indicato incontrerà domani a Bruxelles la presidente Ursula von der Leyen.

"Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. E' una responsabilità che mi onora” ha commentato Gentiloni. “Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l'Europa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata