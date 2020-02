Ostia, Zingaretti: Mafia non avrà tregua, siamo uniti per cacciarla

di egr

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Questa è una battaglia vinta dai cittadini. Quindi noi continueremo ad aiutare questa realtà anche per lo spazio fuori e per ampliare le opportunità che dà la palestra. E sappia chi a Ostia, a Roma e nel Lazio vive di criminalità, di mafia e di camorra che da parte delle istituzioni non avrà tregua perché siamo uniti per cacciarli e per sostituirli con un'economia che vive nella libertà e nella legalità. Il messaggio dev'essere chiarissimo, senza se e senza ma e senza omertà". Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti in visita a Ostia alla Palestra della Legalità 'Un anno dopo: 12 mesi di risultati e attività' insieme ai protagonisti.

