Orlando: Partito Conte? Ora fibrillazioni, ma idea da non scartare

di dab

Roma, 10 giu. (LaPresse) - Un partito di Giuseppe Conte? "In questo momento credo che creerebbe diverse fibrillazioni, ma in assoluto penso sia un'idea che non deve scartare". Così il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, ai microfoni di 'Otto e mezzo', su La7. "Non crediamo al momento sia utile discutere di geografia politica, ma non abbiamo nessun tipo di preoccupazione, perché abbiamo visto coprirebbe un campo che integra quello del centrosinistra", aggiunge. "Non siamo insofferenti del protagonismo di Conte, lo abbiamo difeso da alcune valutazioni ingenerose, ma siamo preoccupati che tutto questo sforzo di ascolto non produca una parola chiara", sottolinea.

