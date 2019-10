Orlando: No 'derby' su tasse, ma ripartire carico fiscale diversamente

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Sembra che ci sia un derby tra chi le tasse aumentare e chi non le vuole aumentare. Noi non le vogliamo aumentare, ma il carico fiscale va diviso diversamento e pesi di meno su chi è più in difficoltà". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazionale di Dems.

