Open, Renzi: Non credo al sabotaggio, però... Chi mi finanzia rischia perquisizione

di scp

Milano, 28 nov. (LaPresse) - "Io non credo al sabotaggio, però...". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Capital, a proposito delle inchieste sulla Fondazione Open. "Alle aziende dico non finanziate Italia viva se non volete passare guai", aggiunge, "chi finanzia Renzi è uno che rischia la perquisizione".

